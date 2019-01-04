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Защитницу парков и скверов задержали в Петербурге

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общество [ версия для печати ]

Одиночные пикеты в защиту парков и скверов состоялись на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Во время акции полиция задержала одну из активисток по имени Анна Дудникова.

Помимо этого, правоохранители переписали паспортные данные других протестующих.

Пикет был организован «Зелёной коалицией Петербурга». Участники с плакатами выступили против строительства на 70 участках города. Мнение активистов также поддержал депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Ранее News.ru писал, что активисты общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) совместно с полицией провели более 200 тыс. рейдов в Москве. На профилактический учёт было поставлено более 30 тыс. нарушителей.


#полиция #пикеты #депутаты #Санкт-Петербург #активисты #парки
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