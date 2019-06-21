Адвокаты бывшего полковника Дмитрия Захарченко представили якобы «настоящего владельца миллиардов», найденных у подзащитного. Им оказался зять осуждённого Владимир Разгонов.
В видеообращении, которое оказалось в распоряжении
Только исполнить решение не получилось, так как часть денег была украдена, — отметил Разгонов.
Мужчина добавил, что уже обратился в Европейский суд по правам человека в надежде вернуть все изъятые средства.
Ранее, как писал News.ru, гособвиние обжаловало приговор Дмитрию Захарченко, осуждённому на 13 лет за взятки. Прокурор просит отменить вердикт суда в части оправдания экс-полицейского по одному из эпизодов взяточничества.