https://static.news.ru/photo/a73399c2-9435-11e9-9a66-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Адвокаты бывшего полковника Дмитрия Захарченко представили якобы «настоящего владельца миллиардов», найденных у подзащитного. Им оказался зять осуждённого Владимир Разгонов.

В видеообращении, которое оказалось в распоряжении НСН , он заявил, что все найденные деньги принадлежат ему, однако не уточнил происхождение средств. Он напомнил, что под давлением Генеральной прокуратуры Никулинский суд города Москвы принял решение изъять деньги в доход государства.

Только исполнить решение не получилось, так как часть денег была украдена, — отметил Разгонов.

Мужчина добавил, что уже обратился в Европейский суд по правам человека в надежде вернуть все изъятые средства.

Ранее, как писал News.ru, гособвиние обжаловало приговор Дмитрию Захарченко, осуждённому на 13 лет за взятки. Прокурор просит отменить вердикт суда в части оправдания экс-полицейского по одному из эпизодов взяточничества.