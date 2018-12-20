Защита убийцы пауэрлифтера Драчёва обжалует приговор

https://news.ru/storage/news/42f39aa268d1f141ad59b775167f3508/eb5592f6-040e-4fc3-84f5-688e69e10fd3_850.jpg Дмитрий Моргулис/ТАСС

Анар Аллахверанов

Адвокаты Анара Аллахверанова, осуждённого за убийство спортсмена Андрея Драчёва, намерены обжаловать вердикт Хабаровского краевого суда. Апелляцию на приговор защита планирует подать после Нового года.

Один из адвокатов пояснил, что защита не согласна с назначенным Аллахверанову наказанием и квалификацией совершённого им деяния. По мнению юристов, речь должна идти об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а не об убийстве из хулиганских побуждений.

Недоволен вердиктом суда и отец погибшего пауэрлифтера Константин Драчёв. Он считает, что Аллахверанову следовало назначить пожизненное заключение, передает ТАСС.

Драка, в которой погиб Драчёв, произошла в августе прошлого года. Сразу после инцидента Аллахверанов пустился в бега, но через некоторое время явился в полицию с повинной. В ходе судебного заседания обвинение просило лишить его свободы сроком на 19 лет, защита настаивала на более мягком наказании — девять лет лишения свободы. Суд приговорил убийцу к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Якутии осуждён убийца трёхкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова Владислав Степанов. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.