Защита обжалует приговор виновнику ДТП в переходе

https://news.ru/storage/news/59a33b16d4f7761cb144a255297ab86c/7eaf7080-13cb-4a85-8725-bceb1712094e_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Защита обжалует приговор водителю Виктору Тихонову, который был за рулём автобуса, въехавшего в переход станции метро «Славянский бульвар». Инцидент произошел в декабре прошлого года.

Как передает корреспондент News.ru, Дорогомиловский суд столицы приговорил его к четырём годам колонии общего режима.

«Приговор незаконный. Обжаловать будем. Приговор такой жестокий, потому что он не признал вину», — сказал адвокат Тихонова Равиль Сабиров.

Он подчеркнул, что пойдёт в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), «если это потребуется».

В ходе прений сторон прокурор попросил для фигуранта пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на три года.

Водителю предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ). Максимальная санкция составляет семь лет колонии.

Свою вину шофёр не признает.

Жуткая авария около станции московского метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря 2017 года. В результате выезда автобуса на пешеходную зону погибли четыре человека, ещё около 15 человек пострадали.

Ранее News.ru сообщал о вынесении приговора Тихонову. Он получил четыре года колонии общего режима. После оглашения мужчина был взят под стражу в зале суда. Также ему запретили управлять транспортным средством в течение трёх лет.