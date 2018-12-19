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Защита обжалует приговор виновнику ДТП в переходе

Сергей Киселев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Защита обжалует приговор водителю Виктору Тихонову, который был за рулём автобуса, въехавшего в переход станции метро «Славянский бульвар». Инцидент произошел в декабре прошлого года.

Как передает корреспондент News.ru, Дорогомиловский суд столицы приговорил его к четырём годам колонии общего режима.

«Приговор незаконный. Обжаловать будем. Приговор такой жестокий, потому что он не признал вину», — сказал адвокат Тихонова Равиль Сабиров.

Он подчеркнул, что пойдёт в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), «если это потребуется».

В ходе прений сторон прокурор попросил для фигуранта пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на три года.

Водителю предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ). Максимальная санкция составляет семь лет колонии.

Свою вину шофёр не признает.

Жуткая авария около станции московского метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря 2017 года. В результате выезда автобуса на пешеходную зону погибли четыре человека, ещё около 15 человек пострадали.

Ранее News.ru сообщал о вынесении приговора Тихонову. Он получил четыре года колонии общего режима. После оглашения мужчина был взят под стражу в зале суда. Также ему запретили управлять транспортным средством в течение трёх лет.


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