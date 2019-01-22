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Защита не видит политического подтекста в деле Уилана

Пол Уилан Сергей Лантюхов/News.ru

Пол Уилан

общество [ версия для печати ]

Адвокат гражданина четырёх стран Пола Уилана заявил, что не видит политического подтекста в его деле. Мужчину обвиняют в шпионаже.

«Я исключаю политическую мотивацию дела», — сказал журналистам адвокат иностранца Владимир Жеребёнков.

Кроме того, защитник отметил, что продолжит оспаривать решение суда об избрании Уилану меры пресечения, на этот раз в кассационном порядке.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест Уилана.

Пол Уилан был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.

У мужчины есть гражданство США, Канады, Великобритании и Ирландии.

Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности отменила согласованный с МИД РФ визит американских дипломатов к Полу Уилану.


#суд #ДЕЛО #ПолУилан
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