Защита не видит политического подтекста в деле Уилана

Адвокат гражданина четырёх стран Пола Уилана заявил, что не видит политического подтекста в его деле. Мужчину обвиняют в шпионаже.
«Я исключаю политическую мотивацию дела», — сказал журналистам адвокат иностранца Владимир Жеребёнков.
Кроме того, защитник отметил, что продолжит оспаривать решение суда об избрании Уилану меры пресечения, на этот раз в кассационном порядке.
Ранее Мосгорсуд признал законным арест Уилана.
Пол Уилан был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.
У мужчины есть гражданство США, Канады, Великобритании и Ирландии.
Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности отменила согласованный с МИД РФ визит американских дипломатов к Полу Уилану.