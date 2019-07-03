Заседание Священного Синода Русской православной церкви впервые планируется провести в Спасо-Преображенском мужском монастыре в Валааме. Об этом сообщил руководитель патриаршей пресс-службы Александр Волков.
По его словам, собраться священнослужители намерены 9 июля.
Мероприятие станет одним из пунктов визита патриарха Кирилла в Валаамский монастырь. Поездка будет проходить с 8 по 11 июля, передаёт
Перед этим, уточнил Волков, предстоятель посетит остров Коневец, где в Рождество-Богородичном мужском монастыре совершит божественную литургию и великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы.
В последний день своего визита, в день памяти основателей Валаамской обители — преподобных Сергия и Германа, патриарх возглавит божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе монастыря.
В 2017 и 2018 годах, как писал News.ru, в этот день Валаамский монастырь посещал глава государства Владимир Путин. Он пообщался с братией и подарил монахам икону.