https://static.news.ru/photo/04e152d0-9daa-11e9-8138-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заседание Священного Синода Русской православной церкви впервые планируется провести в Спасо-Преображенском мужском монастыре в Валааме. Об этом сообщил руководитель патриаршей пресс-службы Александр Волков.

По его словам, собраться священнослужители намерены 9 июля.

Мероприятие станет одним из пунктов визита патриарха Кирилла в Валаамский монастырь. Поездка будет проходить с 8 по 11 июля, передаёт РИА Новости .

Перед этим, уточнил Волков, предстоятель посетит остров Коневец, где в Рождество-Богородичном мужском монастыре совершит божественную литургию и великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы.

В последний день своего визита, в день памяти основателей Валаамской обители — преподобных Сергия и Германа, патриарх возглавит божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе монастыря.

В 2017 и 2018 годах, как писал News.ru, в этот день Валаамский монастырь посещал глава государства Владимир Путин. Он пообщался с братией и подарил монахам икону.