https://static.news.ru/photo/8eac7484-aeb9-11e9-bf61-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Voller Ernst / Frantisek Dostal/Global Look Press

Среднемесячная заработная плата в российской Арктической зоне к 2030 году должна составить 160,5 тыс. рублей. За это время там планируют создать 30 тыс. новых рабочих мест.

Среднегодовой уровень зарплаты при этом составит 1,95 млн рублей, — сообщает «МК-Ямал».

Издание ссылается на законопроект о господдержке предпринимательства в Арктике, который сейчас дорабатывается перед внесением в Госдуму.

Как писал News.ru, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором изложил план нового проекта развития Арктики. На реализацию проекта Сечину требуется 2,6 трлн рублей налоговых льгот. Взамен нефтяные компании готовы будут инвестировать в регион 5–8 трлн рублей. Глава нефтяного гиганта попросил президента также поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий спецрежим для инвесторов.