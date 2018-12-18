«Южуралмаш» задолжал рабочим десятки миллионов рублей

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Управление Следственного комитета по Оренбургской области возбудило уголовное дело против машиностроительного концерна «Южуралмаш». Работникам предприятия не давали заработную плату более двух месяцев, сообщили в СК.

Проблемы с зарплатой возникли у трёх тысяч человек. Общая сумма задолженности составила около 95 миллионов рублей. Причём у организации были деньги — но вместо того, чтобы платить зарплату, руководство решило вложить финансовые средства в развитие предприятия.

Следователи в рамках расследования уголовного дела изучают документы кадровой и бухгалтерской отчетности, сообщается на сайте управления. Разыскиваются все лица, причастные к нарушению закона.

Отметим, что случай в Оренбургской области — не единичен. Работники многих российских предприятий жалуются на задержки и невыплаты заработной платы. В частности, в Москве сотрудники хлебозавода «Черкизово» начали голодовку, требуя выплатить им оклад, который они не получали с августа. По данным Росстата, совокупный долг организаций по заработной плате составил к 1 декабря текущего года 3,07 млрд рублей.