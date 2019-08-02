https://static.news.ru/photo/706562c2-b541-11e9-872f-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Караганова Фото: instagram.com/katti_loves_life

Убитая в Москве блогер с 2012 года рассуждала в социальных сетях о состоятельных мужчинах, с которыми бы ей хотелось иметь интимную связь.

На сайте знакомств девушка зарегистрировалась под именем «Леди Кошечка» в 2012 году, когда ей ещё не было 18 лет. Она публиковала фотографии в нижнем белье и откровенные снимки. Страничку обнаружили корреспонденты « Комсомольской правды ».

В постах говорилось о том, что девушку интересуют только состоятельные мужчины, а не сверстники, питающиеся фастфудом и одевающиеся на рынке.

Таким хочется отдаваться. Обычно таким мужчинам как минимум тридцать. И чем старше он будет, тем лучше для нас, — написала она.

Ранее News.ru сообщал, что в Москве на улице Пырьева хозяин одной из квартир обнаружил чемодан, в котором спрятали тело убитой девушки. По предварительным данным, убийство было совершено на почве ревности. По версии следствия, преступник перерезал своей жертве горло. Мужчина был задержан.