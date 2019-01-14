Амурская область оплатит лечение заражённых гепатитом С детей

Руководство Амурской области выделит из своего бюджета средства на покупку лекарств для детей. Маленьких пациентов лечат от гепатита С, сообщил зампред правительства региона Ольга Лысенко.
Инцидент произошёл в декабре 2018 года — 12 человек в возрасте от года до 15 лет заразились тяжёлым заболеванием из-за повторного использования врачами одноразовых медицинских приборов, пишет ТАСС. По предварительной оценке, сумма может превысить 100 млн рублей.
«Регион будет вносить изменения в свой бюджет, мы обеспечим каждого ребёнка дорогостоящими препаратами», — заявила чиновница.
В планах ведомства и модернизация станции переливания крови.
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