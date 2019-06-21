https://static.news.ru/photo/308333d2-941c-11e9-8386-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Труш Фото: Сергей Труш/instagram.com

Депутат законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш, задекларировавший три копейки дохода за 2018 год, работает разнорабочим. Для этого, по словам политика, он использует своё дизайнерское образование.

Труш пояснил, что в заксобрании у него зарплаты нет. Он добавил, чо люди не привыкли видеть простых людей среди депутатов.

Если есть возможность работать самозанятым, я работаю, и если закон позволяет мне пока не платить налоги как самозанятому, я это буду делать, - отметил политик.

В прокуратуре Амурской области сообщили, что в отношении Труша проводится проверка, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Труш задекларировал за 2018 год доход в три копейки. Документ с данными опубликован на сайте Заксобрания.