Минтруд России работает над актуализацией списка профессий, до сего времени недоступных для женщин. Список сугубо «мужских» вакансий, претендовать на которые женщины не могут, предположительно сократится с 456 до 98. Но хотят ли женщины трудиться наравне с мужчинами в весьма суровых условиях и нуждаются ли в новых кадрах профессии, доступ к которым готов открыть дамам Минтруд? Эксперты разошлись во мнениях.

Что изменится в списке профессий с 2021 года

Список запрещённых для представительниц прекрасного пола профессий не обновлялся уже почти 20 лет, сообщал ранее News.ru. Министерство труда, редактируя его, учло предложения профсоюзов и работодателей. В итоге, по сведениям РБК , под запретом для женщин останутся открытые горные работы и труд на поверхности шахт и рудников (но можно занимать позиции руководителей и специалистов, не выполняющих физической работы), литейное и сварочное производство, буровые работы в открытом море, водолазное дело, работы по строительству метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений спецназначения; не допускают женщин пока ещё к работе авиационными механиками и слесарями по ремонту авиадвигателей, а также к непосредственному тушению пожаров и некоторым другим видам деятельности. Под запретом блок «Химические производства», в том числе производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и др.

De Meester, J./Arco Images GmbH/Global Look Press

Зато в списке доступных с 2021 года для женщин должностей будут числится такие, как водитель автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т; член палубной команды (боцман, шкипер и матрос) судов всех видов флота; рыбак прибрежного лова, занятый на ручной тяге закидных неводов и подлёдном лове рыбы на закидных неводах; парашютист; машинист электропоезда; машинист многих видов дорожной техники (автогрейдера, автогудронатора, автоямобура, бетононасосной установки, битумоплавильной передвижной установки, бульдозера, грейдера-элеватора, смесителя асфальтобетона передвижного, а также экскаватора); слесарь по ремонту автомобилей; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др.

Проект приказа был направлен на рассмотрение в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 18 июня.

«Технологии изменили мир»

imago stock&people/Global Look Press

При составлении и пересмотре перечня доступных для женщин профессий на первом месте всегда были факторы, опасные для репродуктивного здоровья, и те, что влияют на здоровье будущего поколения. С другой стороны, Минтруд хотел бы обеспечить гарантии права женщин на справедливые условия труда, сняв запрет на часть профессий, считавшихся долгие годы сугубо мужскими.

Существовал прежний список, ограничивающий число профессий для женщин. Сейчас Минтруд предложил актуализировать этот список. Обязательный принцип — класс риска 3-1-33 ( вредные и опасные производства ) по-прежнему недоступен для женщин, — рассказал News.ru Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. — Например, производство цветных металлов — очень вредная отрасль: по данным Института медицины труда, достаточно отработать 20 лет, чтобы заработать профессиональные заболевания. Оберегают, прежде всего, репродуктивные способности женщины, её здоровье как будущей матери.

Однако условия труда во многих сферах радикально поменялись, и именно эти перемены сделали возможным допуск женщин в непривычные для них профессии — в этом эксперты единодушны.

В советское время было гораздо больше сфер труда, где женщинам было запрещено работать. Но мир меняется, появляются новые технологии, во многих сферах сегодня применяется искусственный интеллект, — считает Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. — Сейчас очень много профессий автоматизированы: тяжёлая работа выполняется машинами, а задача женщины — только управлять, принимать решения, и это можно делать без ущерба для здоровья.

Согласен с депутатом и Сафонов, который свою трудовую карьеру начинал водителем. Он приводит пример с профессией дальнобойщика, которая с 2021 года станет доступна для дам.

Меняются условия труда. Женщине, случись что, не придётся самой на дороге менять колесо фуры — для этого есть выездной сервис. То же самое при работе автослесарем: манипулятором подтащили деталь, поставили на место, и задача женщины лишь в том, чтобы пневматической отвёрткой всё это завинтить и закрыть. Не так, как раньше, когда автослесари часами валялись под автомобилями в бетонной яме в темноте и холоде, — рассказал Сафонов. — В отношении самолётов: ЯК-40 не может пилотировать ни одна женщина. Там нужна огромная физическая сила — в сложной ситуации руки оторвёт. Сейчас самолёты стали другими, большая часть полёта контролируется роботами; то же самое с судами — речными и морскими.

Трансформировался сам характер работ, которые раньше были под запретом для женщин, и условия стали безопасными для здоровья — вот основная мысль экспертов по поводу решения Минтруда.

Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Институт труда ( ВНИИ Труда Минтруда России) много занимался вопросом расширения списка профессий для женщин. Изменения, которые грядут в этой области, не взяты с потолка. Этому предшествовала серьёзная научная работа. Сегодня другие бульдозеры, другие экскаваторы; труд на многих вакансиях выглядит совершенно иначе, чем раньше, и не затрагивает репродуктивную функцию, — солидарна с предыдущими спикерами Екатерина Лахова, член Совета Федерации РФ, председатель Союза женщин России.

«Дефицита кадров нет»

По данным Росстата на январь 2019 года, в России 3,7 млн граждан от 15 лет и старше квалифицированы как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. Доля безработных женщин на тот же момент времени составила 47,5% от общего числа. С одной стороны, не стоит ждать, что все они ринутся занимать места рыбаков и асфальтоукладчиков. С другой — претендовать на ставшие доступными «мужские» профессии станут не только те, у кого нет работы, но и те, кто мечтает о профессии шкипера, бульдозериста или слесаря СТО, а работает всю жизнь продавцом в магазине, няней в детском саду или, скажем, менеджером по персоналу. При этом далеко не все мужчины захотят подвинуться, чтобы уступить дамам рабочее место, считает проректор Академии труда и социальных отношений.

В большинстве сфер, где с 2021 года можно будет работать женщинам, нет дефицита трудовых кадров. Это не дефицитные специальности. Более того, на некоторые вакансии стоит очередь из мужчин, например, если мы рассматриваем лётные профессии. Здесь уже будет конкуренция за вакансию, — рассказал Сафонов.

Мнение эксперта во многом созвучно тому, что говорит Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru.

Если говорить о профессиях, добавленных Министерством труда в список разрешённых для женщин, то в определённых регионах, конечно, есть постоянная потребность в данных специалистах. Здесь вакансии могут закрываться долго и сложно, — ответил на вопрос News.ru о востребованности «новых женских профессий» Александр Ветерков. — Но насколько данное решение будет способствовать снижению потребности в кадрах, сейчас сказать сложно. Безусловно, мы видим запросы со стороны женщин на работу по данным профессиям, но их количество очень небольшое, так что вряд ли ситуация глобально изменится, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Получается, что появление женщин-машинистов или женщин-рыбаков мало повлияет на рынок труда в целом. Общее число безработных практически не сократится, уровень доходов домохозяйств радикально тоже не вырастет. Для чего же тогда Минтруд озадачился этим вопросом?

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

ООН настаивает на равенстве полов

Шаги, предпринимаемые Министерством труда, во многом обусловлены не только меняющимся миром и эволюцией условий работы. Достаточно влиятельны здесь международные организации. ООН, например, активно добивается претворения в жизнь одного из основополагающих документов — Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Конвенция была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ещё в декабре 1979 года.

Когда российское правительство отчитывалось по реализации Конвенции ликвидации всех форм дискриминации женщин, то один из вопросов, прозвучавших со стороны комиссии ООН, касался как раз запретов на профессии для женщин — почему так много? — рассказывает Екатерина Лахова.

О том, что ситуацией с доступностью рабочих мест для женщин интересуется Евросоюз, упомянул также Александр Сафонов.

Есть общий дискурс, который ведётся со странами Евросоюза. В ЕС точка зрения такая: женщина имеет равные права с мужчиной, и именно ей самой решать, умирать или не умирать от работы на опасном производстве, рожать или не рожать, быть её ребёнку инвалидом или нет. Мы двигаемся в этом вопросе навстречу европейцам. Но ровно в той степени, в какой меняются условия труда, — говорит эксперт.

Сами женщины в массе своей не говорят о том, что им непременно нужны какие-то конкретные мужские профессии. Им не по нраву само количество ограничений.

Сотрудница во время производства продукции в метизном цехе Абинского электрометаллургического завода в Краснодарском крае. ООО "АЭМЗ" начал свою работу в 2010 году, став первым представителем черной металлургии на Кубани Виталий Тимкив/РИА Новости

Женщины давно ставили вопрос о снятии ограничений на профессиональную деятельность. Более 450 профессий под запретом — это очень много, — рассказала председатель Союза женщин России. — Самое главное, чтобы у женщины были возможности. Как говорят, «права у нас есть, а вот возможности часто бывают ограничены». Минтруд снимает очень большое число ограничений, и это хорошо.

Сенатор отметила, что запросы, с которыми женщины обращаются в возглавляемую ею организацию, касаются в основном медицины и материальной поддержки, но не трудоустройства.

Пик запросов на трудоустройство пришёлся на 90-е годы. Сейчас ситуация иная. В регионах очень многие обращаются, например, по вопросам повышения квалификации и смены профессии. Такие проекты есть, и они финансируются государством, — резюмирует Лахова.

В том, что возможности у женщин в любом случае должны быть, уверен и Александр Сафонов. А вот воспользуются они ими или нет — это им решать, «не Министерству труда», считает эксперт.

Нововведения дадут возможность реализоваться тем женщинам, у кого есть в этом потребность, и это позитивно, — считает Александр Ветерков. — Кто хочет работать в данных сферах, сможет найти работу, и у работодателя не будет ограничений для принятия кандидата на работу.

С точки зрения депутата Нилова, решение Минтруда продиктовано новыми реалиями и желанием актуализировать нормативно-правовую базу.

Расширение списка профессий для женщин — очередной шаг, призванный сбалансировать давно уже разбалансированный рынок труда, — считает парламентарий. — При этом никакой дискриминации быть не должно — ни по половому признаку, ни по расовому, ни из-за вероисповедания или принадлежности к той или иной партии. Работодатель должен определить, какую зарплату будет получать человек на этой должности. И, соответственно, оплачивать труд вне зависимости от того, кто эту должность занимает.