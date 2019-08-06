Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи крепкой алкогольной продукции лицам, которые не достигли 21 года. В министерстве считают, что ограничение может способствовать росту уровня нелегальных продаж и увеличению теневого рынка алкогольной продукции. Также в МЭР полагают, что в случае введения закона, работа магазинов усложнится — без специального программного обеспечения, позволяющего «считать» крепость напитка на кассе, сотрудникам придётся тратить дополнительное время на изучение этикетки и сопоставление данных с возрастом покупателя. О том, к чему ещё может привести запрет на продажу алкоголя, а также об обоснованности инициативы Минздрава News.ru поговорил с экспертами.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский отметил, что поскольку молодых людей призывают с 18 лет в армию и дают им в руки огнестрельное оружие, то ограничивать употребление крепких спиртных напитков в этом возрасте, как минимум, странно. Инициатива Минздрава, по его словам, обоснована не столько заботой о подрастающем поколении, сколько желанием «сорвать хайп». Министерство, как считает экономист, при помощи законопроекта пытается «засветиться», показать заботу о подрастающем поколении и таким образом выслужиться перед высшей властью в стране.

Эти люди, сидя в кабинетах, совершенно не знают жизни. И выполняют задачи, которые им ставят начальники. И речь идёт не об улучшении ситуации в обществе, а о выдвижении инициатив, которые позволяют инициировать очередной виток дискуссии, таким образом отвлекая от настоящего положения дел и от истинных мер по улучшению социального климата в стране. Никита Кричевский доктор экономических наук

Сергей Лантюхов/News.ru

При этом Кричевский завил, что обойти запрет молодым людям не составит труда. Первый и самый простой способ — попросить купить алкоголь у кого-то их старших. Второй — произвести напиток в домашних условиях или приобрести его у человека, который этим занимается. Такая практика, как отмечает эксперт, распространена в небольших населённых пунктах.

В отношении отрицательного отзыва, составленного Минэкономразвития, Кричевский также высказался негативно. Он заявил, что несмотря на то, что производить крепкий алкоголь и подпольно его продавать в случае принятия закона действительно будут, назвать это теневым рынком в чистом виде нельзя. Связано это, по словам эксперта, с тем, что теневой рынок подразумевает наличие производства в промышленных масштабах.

Когда человек реализует несколько литров самогона — это не теневой рынок. И ориентироваться на молодежь, когда ты «гонишь» алкоголь, как минимум странно. Нужно также понимать, что в небольших населённых пунктах и сейчас мало кто приобретает алкоголь в магазинах. В основном потребляют крепкие напитки своего производства по причине их дешевизны. Плюс ко всему непонятно, что находится в бутылках в магазинах, а местные производители отвечают головой за свою продукцию, — сказал Никита Кричевский.

При этом он отметил, что введение запрета на продажу крепкого алкоголя приведет к очередному снижению доверия к компетенциям бюрократов.

Дополнительные меры

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев, в свою очередь, считает, что введение возрастного ценза на крепкий алкоголь не повредит молодежи. Однако власти в первую очередь должны заниматься контролем продаж спиртной продукции, а также пропагандировать здоровый образ жизни — устанавливать площадки для воркаута и предоставлять молодёжи большое число различного рода бесплатных секций. В том числе спортивных.

Сергей Лантюхов/News.ru

Алкоголизм представляет собой заполнение пустоты псевдоудовольствием. А в некоторых регионах зарплаты настолько низкие, что людям не хватает её на еду и квартплату, а уж тем более на секции. Если подросткам будет чем заняться, — у них появится альтернатива спиртным напиткам. А в случае, когда у молодёжи нет увлечений, ограничения на покупку алкоголя не помогут. Алексей Казанцев психиатр-нарколог

Помимо прочего нарколог заявил о необходимости объяснять подрастающему поколению, что в 75% случаев алкоголизм передаётся по наследству, и если кто-то из родственников молодых людей страдал такого рода зависимостью, к спиртным напиткам им лучше не притрагиваться. Более того, нужно знать, что спиртные напитки поражают очень много органов — в первую очередь головной мозг.

Также, как отмечает врач, следует понимать, что костная система у представителей мужского пола развивается как минимум до 22 лет. Формирование головного мозга и внутренних органов также заканчивается примерно к этому же возрасту. И что, по мнению эксперта, более важно — к 21 году морально-этические нормы человека становятся устойчивыми. Он начинает понимать, как правильно вести себя в той или иной ситуации. К этому возрасту, как отмечает психиатр, парни и девушки уже получают средне-специальное или неполное высшее образование.

При этом Алексей Казанцев заявил, что на возможный запрет крепких спиртных напитков людям младше 21 года можно посмотреть и с другой стороны. Важно помнить, что запретный плод сладок.

Это мы уже проходили в годы Горбачёва, когда был введён сухой закон и очень много людей молодого возраста начали употреблять каннабис и другие виды наркотиков. Многие из них из-за этого попали в психиатрические клиники с шизофренией, — пояснил врач.

Введение ограничения, как считает специалист, может привести к развитию самогоноварения и росту употребления суррогатного алкоголя.

Как ранее писал News.ru, российские дети и подростки стали чаще проводить время в спортзалах и на тренировочных площадках, а также уделять меньшее внимание наркотикам и спиртным напиткам.