Запрет на «сухой алкоголь» вступил в силу в России

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Теперь производство и оборот алкоголя, полученного из сухого порошка, являются незаконными.

Законопроект был принят Госдумой ещё 19 декабря. По мнению авторов закона, то, что потребитель может менять дозировку «сухого» алкоголя, не обращая внимания на инструкции, создаёт опасность для здоровья. Ингредиенты спиртосодержащего парфюма, косметики, чистящих средств и бытовой химии под запрет не попали

Ранее News.ru писал о том, что Россия достигла значительных успехов в борьбе за трезвость, приблизившись к показателям Франции и Германии.