Запрет на рекламу пива в РФ могут отменить

Государственная дума одобрила во втором чтении проект закона об отмене запрета на рекламу пива, который был снят на время чемпионата мира по футболу в России.
Ограничительные меры должны были вновь начать действовать 31 декабря 2018 года, пишет «Интерфакс». В тексте документа содержатся предложения сохранить распространение рекламы пива и напитков, изготовленных на его основе, с 1 января 2019-го, но только в случаях, предусмотренных законом «О рекламе».
То есть: на ТВ и радио с 23 до 7 часов по местному времени, в периодике, во время телетрансляций в прямом эфире или в записи спортивных состязаний.
Проект закона предполагает «возвращение» в рекламные материалы образов людей (кроме несовершеннолетних) и животных. Запрет действовал с 2005 года.
Ранее News.ru публиковал материал об изменениях требований к производству в РФ хмельного напитка. Новый техрегламент позволит заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50% вместо ныне допустимых 20%. По словам производителей, эта мера позволит им подходить к вопросам рецептуры более гибко, что позволит увеличить ассортимент пенного напитка.