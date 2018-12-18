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Запрет на рекламу пива в РФ могут отменить

Fadi Arouri/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Государственная дума одобрила во втором чтении проект закона об отмене запрета на рекламу пива, который был снят на время чемпионата мира по футболу в России.

Ограничительные меры должны были вновь начать действовать 31 декабря 2018 года, пишет «Интерфакс». В тексте документа содержатся предложения сохранить распространение рекламы пива и напитков, изготовленных на его основе, с 1 января 2019-го, но только в случаях, предусмотренных законом «О рекламе».

То есть: на ТВ и радио с 23 до 7 часов по местному времени, в периодике, во время телетрансляций в прямом эфире или в записи спортивных состязаний.

Проект закона предполагает «возвращение» в рекламные материалы образов людей (кроме несовершеннолетних) и животных. Запрет действовал с 2005 года.

Ранее News.ru публиковал материал об изменениях требований к производству в РФ хмельного напитка. Новый техрегламент позволит заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50% вместо ныне допустимых 20%. По словам производителей, эта мера позволит им подходить к вопросам рецептуры более гибко, что позволит увеличить ассортимент пенного напитка.


#пиво #реклама #законопроект
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