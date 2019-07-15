https://static.news.ru/photo/8a712f1c-a6db-11e9-b604-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press

Россияне стали менее категоричны в вопросе запрета мобильных телефонов в школах. Вместе с тем сторонники подобных ограничений по-прежнему в большинстве. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которые обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Если в 2018 году идею запрета гаджетов одобряли 73% опрошенных, то сейчас их количество снизилось до 67%. Наибольший отклик такая инициатива находит среди представителей женщин (70%), а также людей в возрасте от 35 до 44 лет (70%) и от 45 до 59 лет (72%).

Характерно, что за ограничения чаще всего высказываются родители, у детей которых и сейчас нет мобильных телефонов (84%).

Одновременно с этим большинство россиян (55%) не поддерживают абсолютный запрет гаджетов на территории школ, отмечают авторы исследования .

Ранее, как писал Nеws.ru, уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова высказала мнение, что запреты «всего плохого» являются малоэффективными. Она заявила, что вместо этого необходимо создавать что-то хорошее и полезное для детей.