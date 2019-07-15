Россияне стали менее категоричны в вопросе запрета мобильных телефонов в школах. Вместе с тем сторонники подобных ограничений по-прежнему в большинстве. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которые обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Если в 2018 году идею запрета гаджетов одобряли 73% опрошенных, то сейчас их количество снизилось до 67%. Наибольший отклик такая инициатива находит среди представителей женщин (70%), а также людей в возрасте от 35 до 44 лет (70%) и от 45 до 59 лет (72%).
Характерно, что за ограничения чаще всего высказываются родители, у детей которых и сейчас нет мобильных телефонов (84%).
Одновременно с этим большинство россиян (55%) не поддерживают абсолютный запрет гаджетов на территории школ,
Ранее, как писал Nеws.ru, уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова высказала мнение, что запреты «всего плохого» являются малоэффективными. Она заявила, что вместо этого необходимо создавать что-то хорошее и полезное для детей.