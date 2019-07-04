https://static.news.ru/photo/5755a834-9e3d-11e9-ba7c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минтруд проводит доработку перечня производств и профессий, труд женщин на которых ограничен. К настоящему времени в него входят 100 профессий.

В настоящее время Минтруд России ведет доработку проекта приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин, — сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве отметили, что ранее в распоряжении СМИ оказалась устаревшая версия документа, содержавшая около четырёхсот запрещённых для женщин профессий.

Минтруд отмечает, что главными критериями в ходе актуализации соответствующего перечня стали факторы, представляющие опасность для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения а также имеющие отдалённые последствия. При этом документ исключает произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что гарантирует их права на справедливые условия труда.

При этом работодатель может применять труд женщин без ограничений при условии создания безопасных условий труда.

Каждый пятый житель России продолжает вести трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, писал ранее News.ru.