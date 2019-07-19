Мобильная газовая заправка появилась в городе Балашихе Московской области. Уникальная для России техника может доставлять топливо, заправлять транспорт и считать стоимость.
По словам одного из авторов АЗС на колёсах Умалата Султанова, сжиженный газ можно хранить в цистерне до месяца, передаёт телеканал «
Цистерна представляет собой двустенный цилиндрический аппарат, состоящий из сосуда и кожуха. Сосуд, внутри которого находится продукт, изготовлен из нержавеющей стали, — отметил он.
Топлива, которое перевозит машина, хватит на заправку двух локомотивов или 20 самосвалов. Встроенная электроника умеет сама рассчитывать объём заливаемого газа и управлять насосом.
Ранее News.ru писал, что механизированные многоуровневые парковки могут появиться в Подмосковье. Общая ёмкость нового вида паркингов составит до 250 автомобилей на площади, предназначенной под 80 машин. Перспективными называются муниципальные образования возле МКАД с плотной застройкой, например, Балашиха, Красногорск, Люберцы и Химки.