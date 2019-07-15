https://static.news.ru/photo/504da6a8-a6ea-11e9-b550-fa163e074e61_1024.jpg Эдгард Запашный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что экономики тех стран, в которых введен запрет на цирки, хуже, чем тех, где выступления с животными разрешены. Более того, вторые в отличии от первых имеют высокий уровень культуры и традиции цирка в них выведены ранг искусства.

От цирков отказались следующие страны: Боливия, Колумбия, Латвия, Греция и Перу. Теперь я назову страны, где цирк с животными разрешен и где этот вопрос остро не стоит, несмотря на нападки со стороны зоозащитников: США, Япония, Россия, Германия, Италия, Франция, Китай. Страны, где разрешены выступления с животными, – серьезные, с высоким уровнем жизни, — пояснил Запашный.

Артист высказал предположение, что большое количество нарушений и проявлений насилия по отношению к животным происходило как раз-таки там, где выступления с ними были запрещены. Деятельность таких артистов дискредитировала само понятие цирка, заявил Запашный. По этой причине, как отметил артист, он поддерживает введение запрета в этих странах и выступает за то, чтобы выявлять недобросовестных людей, которые плохо относятся к животным.

Как ранее писал News.ru, Россельхознадзор с 2020 года будет выдавать лицензии на использование животных для «культурно-зрелищных целей». Ведомство начнёт следить за содержанием зверей в зоопарках, цирках и дельфинариях.