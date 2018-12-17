Запашный поддержал часть запретов на цирк с животными

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Дрессировщик Эдгар Запашный считает, что в некоторых странах должен существовать запрет на публичные выступления с животными. Среди них он назвал Аргентину и Колумбию, где никогда не было цирковой школы и представлений об отношениях животного и человека.

По словам шоумена, в России ситуация другая. Зрителям постоянно навязывают мнение об издевательствах над животными в цирках, однако это единичные случаи, передаёт его слова «Говорит Москва». И растущее количество посетителей, которые покупают билеты на представления, подтверждают абсурдность таких высказываний.

«Никакого запрета на общение человека с животным не будет, точно так же, как это не произошло в Китае, в Америке, в Германии, во Франции, в Италии. Я перечислил небольшой список самых развитых стран, в которых цирк с животными до сих пор не запрещён», — сказал он.

Ранее News.ru сообщал, что директор Большого московского цирка Эдгард Запашный на заседании Совета по культуре при президенте РФ рассказал о намерениях одного из богатейших бизнесменов России Михаила Гуцериева открыть в Сколково в 2019 году стационарную площадку канадского цирка Cirque du Soleil. Владимир Путин пообещал с этим разобраться.