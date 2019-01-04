Запашный назвал предложение депутата Петрова «глупым»

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Эдгард Запашный

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал инициативу депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова не пускать в цирк детей, не достигших 18 лет. Артист сказал, что политик создаёт себе пиар на детях.

Предложение, по его мнению, глупое, передаёт слова народного артиста России Пятый канал. Он считает, что идея должна быть «похоронена».

«Вызывает сожаление, что у нас такие глупые депутаты существуют», — добавил он.

Дрессировщик отметил, что большинство предложений Петрова в думе не проходят.

Ранее News.ru сообщал, что депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает повысить возрастной порог допуска зрителей в цирк до 18+. Со своей инициативой он обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому.