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Запашный: «Просить прощения у Гуцериева не буду»

Евгений Биятов/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что готов начать диалог с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, в том числе в формате теледебатов в присутствии СМИ. При этом дрессировщик подчеркнул, что не намерен извиняться перед предпринимателем.

Запашный отметил, что не сможет найти общий язык с Гуцериевым в суде. По его словам, он никого не обманывал, опирался на открытые источники, в том числе на интервью вице-президента Cirque du Soleil Крега Кохона и руководителя московского филиала Натальи Романовой.

«Я свою позицию аргументирую, от своих слов не отказываюсь, ни о чём не жалею. Просить прощения тоже не буду. Я высказался не только как представитель цирковой индустрии, а прежде всего — как гражданин своего государства», — заявил Запашный в интервью RNS.

Как ранее писал News.ru, Гуцериев заявил, что намерен подать в суд на Запашного за клевету. Бизнесмен отметил, что киноконцертный зал «Амфион», который он намерен строить в Сколково, будет работать по принципу аренды помещений. Причиной обвинений стали заявления Запашного о том, что строительство стационарной площадки Cirque du Soleil негативно скажется на российском цирке и спорте.


#запашный #конфликт #Гуцериев
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