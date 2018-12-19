Запашных заподозрили в отмывании бюджетных денег

https://news.ru/storage/news/31a14386afd9686e8541072939b252bf/d441cf41-ceb2-4142-9cac-8cf827d25207_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Эдгард Запашный

Организация «Творческое объединение цирковых коллективов» неоднократно направляла обращения по поводу отмывания членами семьи Запашных бюджетных денег. По словам главы организации Виктории Вагановой, заявления были зарегистрированы в прокуратуре и администрации президента, однако никаких мер принято не было.

Запашные занимают руководящие должности в ГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» и в ООО «Цирк братьев Запашных». Радиостанция «Говорит Москва» обнаружила документы, которые свидетельствуют о нарушениях со стороны администрации ГУП.

В частности, в 2017 году цирк заключил четыре договора на прокат программы «Циркус 2.0» в петербургском цирке на Фонтанке. Под документами стоит подпись Татьяны Запашной — и.о. гендиректора учреждения и матери братьев-дрессировщиков.

Два контракта, заключённые с ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк», предполагали прокат программы с 23 февраля по 30 апреля 2017 года. За 55 представлений московский цирк получил 27 940 000 рублей. Отдельно был подписан договор о показе номера «ШамбОла», который и так входит в программу «Циркус 2.0». Другие контракты заключены с Росгосцирком. В них стоят даты с 3 февраля по 30 апреля 2017 года и другое число постановок — 44.

По словам Вагановой, Запашные провернули отмывание бюджетных средств, продав четырежды один и тот же спектакль фактически одной и той же организации, так как ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» находится в стадии ликвидации с 1 января 2016 года и превращается в филиал Росгосцирка. Таким образом, первые два контракта вызывают вопрос: для кого и где показывали спектакль, если ФГБУК не владеет зданием цирка на Фонтанке?

Кроме того, «Творческое объединение цирковых коллективов» сомневается в законности работы родни Эдгарда Запашного на административных позициях в цирке на Вернадского в связи с принятием закона о запрете работы близких родственников в государственных фирмах. Татьяна Запашная не могла подписывать финансовые документы.

Также организация обратила внимание на шоу «УФО. Цирк с другой планеты». Дело в том, что в 2014 году его представили на площадке ФГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского», а в декабре 2017 года — в «Лужниках» под брендом «Продюсерский центр братьев Запашных». Речь идёт о том, что спектакль был поставлен за государственный счёт. За бюджетные деньги были приобретены реклама, реквизит, костюмы, свет, звук, режиссура. Однако с 2017 года он уже принадлежит Запашным. При этом фирма дрессировщиков зарегистрирована как ООО «Цирк братьев Запашных», а продюсерского центра вообще не существует юридически.

Ещё один инцидент — оказавшаяся в распоряжении СМИ переписка представителя ФГУП с компанией Art Media и генконсульств России в ОАЭ. Из неё следует, что цирк проводил гастроли в Дубае с 10 по 13 февраля 2016 года. Однако руководитель тура Николай Смирнов по окончании выступлений улетел в Москву, оставив неоплаченные счета, выставленные логистическими и туристическими компаниями, а также Art Media, которая в течение 3,5 месяца осуществляла полный цикл маркетинговых услуг.

В ответ юридический отдел ФГУП заявил, что гастроли были убыточными, и пригрозил Art Media судебным иском. При этом сами обманутые компании не могут подать в суд на цирк, так как его представители не подписали договоры о выплатах.

Ваганова подчеркнула, что по поводу всех описанных общественниками инцидентов были направлены запросы в прокуратуру и ФСБ, но ответов не последовало. Кроме того, самой женщине сообщили, что Эдгард Запашный подал на неё в суд за лжедонос, однако не показали заявление, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил, что намерен подать в суд на генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного за клевету. Бизнесмен отметил, что киноконцертный зал «Амфион», который он намерен строить в Сколково, будет работать по принципу аренды помещений.