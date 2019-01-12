Западный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году

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Марат Хуснуллин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что западный участок Большой кольцевой линии столичного метро будет открыт в 2021 году.

«Работы по строительству западного участка Большого кольца метро идут в хорошем темпе. Ввод этого участка будет осуществляться в несколько этапов, в целом его планируется запустить в 21-м году», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что участок от станции «Хорошевской» до «Терехово» может быть запущен в 2020 году, а участок-перемычка от «Терехово» до «Аминьевской» — в 2021 году.

Как ранее писал News.ru, столичные власти приняли решение о строительстве новой станции Арбатско-Покровской линии. Она появится в районе Гольяново. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в данный момент решение уже принято. Сейчас ведётся подготовка и проработка необходимых документов.