USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,635.15 $
МОСКВА-11°C14:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Западный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году

Марат Хуснуллин Александр Авилов/АГН «Москва»

Марат Хуснуллин

общество [ версия для печати ]

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что западный участок Большой кольцевой линии столичного метро будет открыт в 2021 году.

«Работы по строительству западного участка Большого кольца метро идут в хорошем темпе. Ввод этого участка будет осуществляться в несколько этапов, в целом его планируется запустить в 21-м году», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что участок от станции «Хорошевской» до «Терехово» может быть запущен в 2020 году, а участок-перемычка от «Терехово» до «Аминьевской» — в 2021 году.

Как ранее писал News.ru, столичные власти приняли решение о строительстве новой станции Арбатско-Покровской линии. Она появится в районе Гольяново. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в данный момент решение уже принято. Сейчас ведётся подготовка и проработка необходимых документов.


самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
общество 13:26, 12 января 2019
Новая станция метро появится в Гольяново
общество 13:10, 10 января 2019
Восемь участков Москвы отдадут для нужд метро
экономика 09:33, 9 января 2019
Старые указатели принесли метрополитену 2,1 млн рублей
Лента новостей
в мире 14:06
Отслужившая в Ираке Габбард решила стать президентом США
общество 14:01
Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище
в мире 14:00
Полиция Парижа арестовала «жёлтых жилетов» до акции
происшествия 13:54
Десятки машин столкнулись под Ростовом из-за гололёда
спорт 13:48
Сборная России проиграла Канаде на МЧМ по хоккею
Другие новости
общество 14:01
Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище
общество 13:26
Новая станция метро появится в Гольяново
общество 12:56
Москвичей ожидают слабые морозы на Крещение
общество 12:30
Из дома в Магнитогорске хотят сделать два здания
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top