Занятия на свежем воздухе ограничили в школах Москвы

https://news.ru/storage/news/448b57b9158bed84c359ca0ad346239e/d90a8d30-0d99-466e-aa4e-46a36e14350f_850.jpg Зыков Кирилл/АГН"Москва"

В пресс-службе столичного департамента образования сообщили, что занятия на открытом воздухе ограничили из-за морозов.

«В настоящее время образовательные организации, подведомственные Департаменту образования города Москвы, работают в штатном режиме, однако занятия на открытом воздухе ограничены», — сообщили в пресс-службе департамента.

Уроки в образовательных учреждениях отменяют при снижении температуры воздуха до 25 градусов мороза. В департаменте также отметили, что учащиеся, оставшиеся дома из-за морозов, могут учиться дистанционно. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, Гидрометцентр сообщил о том, что в начале следующей недели в Москве ожидается оттепель. 9 января максимальная температура в столице достигнет 10 градусов мороза, а в четверг 10 января — 8−6 градусов мороза. А в Подмосковье столбики термометров днём могут опуститься до отметки минус 14 градусов.