https://static.news.ru/photo/6dc4f98c-ab92-11e9-bcab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: пресс-службa Администрации КГО

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку. Решение об этом принял глава региона Валерий Лимаренко.

Причиной отстранения от должности стал инцидент в местном кафе, участником которого стал политик.

Членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества, — цитирует Лимаренко его пресс-служба .

Подберезный лишился поста после того, как в социальных сетях и местных СМИ появилось видео драки в одном из заведений общепита Южно-Сахалинска. В одном из потасовщиков узнали вице-премьера регионального правительства.

В этой должности он работал с 23 апреля и курировал инвестиционный блок.

Ранее в Москве, как писал News.ru, глава одного из отделов МВД уволилась после ареста полковника-миллиардера. Однако официально в ведомстве эти два события не связывают.