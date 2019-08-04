https://static.news.ru/photo/6f1929c8-b6a2-11e9-bde9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов прибыл в Узбекистан, чтобы поддержать российскую сборную на соревнованиях по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета».

По данным пресс-службы Минобороны, он примет участие в торжественной церемонии открытия эстафеты, а также встретится с участниками от России, проконтролирует условия размещения спортсменов и осмотрит инфраструктуру горного полигона Фориш, где 5 августа пройдут первые соревнования, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что поисково-ударная группа кораблей Северного флота провела учения по уничтожению подводных лодок условного противника в Балтийском море. В тренировке были задействованы ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск» и фрегат «Адмирал Горшков».