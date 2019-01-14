Замминистра культуры РФ написал заявление об увольнении

Заместитель министра культуры по образованию и финансам Николай Малаков написал заявление об увольнении. Документ будет рассмотрен премьер-министром Дмитрием Медведевым.
В ведомстве уточнили, что документ пока не подписан, а сам Малаков находится в отпуске.
Чиновник был назначен на должность в 2012 году. До этого он занимал пост заместителя главы Ненецкого автономного округа и заместителя главы департамента Минфина, сообщает «Москва 24».
Ранее News.ru писал, что у россиян накопилось слишком много претензий к правительству страны, возглавляемому Медведевым. Прежде всего граждан беспокоят рост цен, снижение уровня доходов и растущая безработица.