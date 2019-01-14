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Замминистра культуры РФ написал заявление об увольнении

Николай Малаков Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Николай Малаков

общество [ версия для печати ]

Заместитель министра культуры по образованию и финансам Николай Малаков написал заявление об увольнении. Документ будет рассмотрен премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В ведомстве уточнили, что документ пока не подписан, а сам Малаков находится в отпуске.

Чиновник был назначен на должность в 2012 году. До этого он занимал пост заместителя главы Ненецкого автономного округа и заместителя главы департамента Минфина, сообщает «Москва 24».

Ранее News.ru писал, что у россиян накопилось слишком много претензий к правительству страны, возглавляемому Медведевым. Прежде всего граждан беспокоят рост цен, снижение уровня доходов и растущая безработица.


#россия #Минкульт #увольнение #заявление
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