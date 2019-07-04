https://static.news.ru/photo/a7ceeeac-9e78-11e9-a11a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков выразил соболезнования семье мальчика, который погиб при падении дерева на детскую площадку. При этом он подчеркнул: произошедшее — трагический случай, который носит исключительно природный характер.

По словам вице-мэра, все превентивные меры были выполнены, а МЧС рассылало на мобильные телефоны информацию о предстоящем штормовом ветре. В каждом таком сообщении содержится предупреждение о необходимости избегать нахождения под деревьями и шаткими конструкциями.

Обвинять какие-то службы неправильно, это природные явления. Мы выражаем самые глубокие соболезнования семье погибшего ребёнка, — цитирует Бирюкова РИА Новости .

Он также обратился к жителям столицы с просьбой «с пониманием относиться ко всем катаклизмам природы», отметив, что «безопасность в руках каждого из нас».

Четырёхлетний мальчик, как писал News.ru, скончался в результате падения дерева, поваленного порывом ветра. Ребёнок играл в песочнице на детской площадке.