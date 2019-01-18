Замгубернатора Ямала поручил зекам шить форму для МЧС

Новый заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов посетил исправительную колонию строгого режима № 3 в посёлке Харп, где, в частности, оценил работу цехов по пошиву одежды для заключённых и охраны.
Чиновнику понравилось качество одежды, которую шьют опасные убийцы и маньяки. Замгубернатора решил привлечь зеков к созданию формы и для сотрудников ямальского управления МЧС, передаёт пресс-служба ямальского УФСИН.
Бессонов назначен на пост вице-главы округа в декабре 2018 года, до этого он возглавлял региональное управление МЧС.
Ранее News.ru писал, что прокуратура Амурской области завела уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством ИК-3 по региону. Сотрудники ведомства установили, что должностные лица колонии принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, которые заключённые использовали на пасеке.