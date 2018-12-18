Замглавы Псковской области арестован по делу о взятке

https://news.ru/storage/news/46cedaa023cbfaf8188d1e0c410083ec/daebef62-596c-422e-856f-128ade6c5288_850.jpg pskov.ru

Александр Кузнецов

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отправлен под арест по обвинению в получении взятки. Решение об избрании меры пресечения вынесено Приморским районный судом Санкт-Петербурга.

Под стражей чиновник пробудет до 12 февраля 2019 года. Свою вину он не признаёт и возбуждение уголовного дела связывает со сменой главы области. По мнению Кузнецова, он стал жертвой оговора, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Зобов.

Фигурант дела арестован по ходатайству СКР. Защита, в свою очередь, настаивала на домашнем аресте в Пскове или Санкт-Петербурге, отмечая, что следствие не представило доказательств совершения преступления с использованием занимаемой должности, а также не оценило сумму ущерба.

Кузнецов был задержан на прошлой неделе. Обвинение в получении взятки предъявлено 15 декабря. По версии следствия, ему были выплачены 1,35 млн рублей исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Евгением Очневым.

Ранее News.ru сообщал о том, что на получении взятки в размере 10 млн рублей попалась полковник МВД Вера Рабинович. Вместе с ней сотрудники ФСБ задержали двух посредников.