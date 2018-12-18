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Замглавы Псковской области арестован по делу о взятке

Александр Кузнецов pskov.ru

Александр Кузнецов

общество [ версия для печати ]

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отправлен под арест по обвинению в получении взятки. Решение об избрании меры пресечения вынесено Приморским районный судом Санкт-Петербурга.

Под стражей чиновник пробудет до 12 февраля 2019 года. Свою вину он не признаёт и возбуждение уголовного дела связывает со сменой главы области. По мнению Кузнецова, он стал жертвой оговора, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Зобов.

Фигурант дела арестован по ходатайству СКР. Защита, в свою очередь, настаивала на домашнем аресте в Пскове или Санкт-Петербурге, отмечая, что следствие не представило доказательств совершения преступления с использованием занимаемой должности, а также не оценило сумму ущерба.

Кузнецов был задержан на прошлой неделе. Обвинение в получении взятки предъявлено 15 декабря. По версии следствия, ему были выплачены 1,35 млн рублей исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Евгением Очневым.

Ранее News.ru сообщал о том, что на получении взятки в размере 10 млн рублей попалась полковник МВД Вера Рабинович. Вместе с ней сотрудники ФСБ задержали двух посредников.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #АРЕСТ #взятка
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