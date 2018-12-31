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Замглавы Минтруда назначили защищать права инвалидов

Григорий Лекарев Federation Council of Russia/Global Look Press

Григорий Лекарев

общество [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителя главы Минтруда Григория Лекарева представителем кабмина при рассмотрении законопроекта об административной ответственности за уклонение от выполнения требований по соцзащите инвалидов. Целью документа является приведение КоАП в соответствие с законодательством в сфере защиты прав этой группы граждан.

Закон предлагает возложить рассмотрение дел о правонарушениях, связанных с уклонением от требований по обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам и услугам, на Ространснадзор, Роскомнадзор, Ростехнадзор, Росздравнадзор и Рособрнадзор, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Комитет по транспорту администрации Екатеринбурга после инцидента с кондуктором, потребовавшим незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря в автобусе, организует обучение для сотрудников по взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями. Мэр пообещал, что городской комитет по транспорту детально разберёт этот случай и обучит кондукторов и водителей не нарушать права пассажиров всех категорий.


#законопроекты #минтруд #инвалиды #права
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