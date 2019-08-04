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Неправильно подобранные кроссовки могут вызвать дискомфорт во время выполнения физических упражнений, а также боли в ногах, травмы и различные заболевания, сообщила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр.

По её словам, неудобная спортивная обувь провоцирует судороги, подошвенный фасциит, стрессовые переломы и может лишить своего владельца ногтя на пальце ноги. Специалист порекомендовала обращаться к ортопеду перед покупкой обуви для...