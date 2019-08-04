https://static.news.ru/photo/c7f6b0b8-b6ea-11e9-a503-fa163e074e61_660.jpgТимур ИвановФото: MOD Russia/Global Look Press
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов принял участие в открытии соревнований «Военно-медицинская эстафета» АрМИ-2019, которые впервые состоятся в Узбекистане.
По данным узбекистанского военного ведомства, торжественная церемония прошла на базе горного полигона Фориш. Её также посетили глава Минобороны республики генерал-майор Баходир Курбанов и военные атташе зарубежных стран.
Тимур Иванов зачитал поздравление министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу участникам конкурса, — рассказали в министерстве.
Участниками состязаний стали Армения, Ангола, Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Россия, Зимбабве, Казахстан, Мьянма, Таджикистан и Узбекистан. Представители Венесуэлы выступят в роли наблюдателей.
Команды продемонстрируют навыки стрельбы из автомата АК-47 и пистолета «Макаров», оказания медпомощи, вождения бронетранспортёра «Тайфун-К» и спецтехники, а также преодолеют полосу препятствий.
Подвести итоги эстафеты планируется 17 августа.
Ранее News.ru писал, что Тимур Иванов также встретится с участниками состязаний от России, проконтролирует условия размещения спортсменов и осмотрит инфраструктуру горного полигона Фориш, где 5 августа пройдут первые соревнования.