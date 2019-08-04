https://static.news.ru/photo/ac2097ba-b699-11e9-a5af-fa163e074e61_660.jpg Александр Чуприян Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян прибыл в Иркутскую область, где совершил облёт крупных очагов возгораний в лесах.

Помимо этого, он провёл оперативное совещание с руководством ГУ МЧС по области, представителями Федерального агентства лесного хозяйства и Минобороны.

Сотни населённых пунктов оказались в дыму, население просит о помощи, никакие экономические доводы не должны влиять на оказание этой помощи людям, — подчеркнул он в ходе встречи.

Также замглавы ведомства поручил в кратчайшие сроки локализовать и потушить пожары, передаёт ТАСС .

Согласно последним данным, в российских лесах остаётся 470 очагов возгораний, из которых 38 удалось локализовать. Наиболее сложная обстановка фиксируется в Бурятии, Якутии, Краснодарском крае и Иркутской области.

Ранее News.ru писал, что тактический разведывательный самолёт Су-24МР и дальний противолодочный самолёт Ту-142 задействовало Минобороны для мониторинга ситуации в районе крупных лесных пожаров в Сибири.