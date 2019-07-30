https://static.news.ru/photo/e316f906-b2a9-11e9-bc4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Российские спецслужбы с начала 2019 года предотвратили 17 террористических актов. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

По его словам, неснижающееся количество предотвращённых терактов свидетельствует о том, что в регионах сохраняется опасность создания очагов террористической активности, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ФСБ ликвидировала в Ростовской области ячейку запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». По данным ведомства, её участники готовили серию терактов и нападения на силовиков.