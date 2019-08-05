https://static.news.ru/photo/6b7b9e70-b771-11e9-9812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Вадим Зингман ушёл со своего поста после десяти лет работы в крупнейшей российской авиакомпании.

Зингман был заместителем генерального директора с момента прихода новой управленческой команды в 2009 году, — сказал источник в «Аэрофлоте».

В компании уверены, что отставка Зингмана не повлияет на работу, так как ранее «громкие» увольнения топ-менеджеров не отражались на общем развитии. До 2009 года с поста замгендиректора уходили Джорджио Каллегари, Шамиль Курмашов, Дмитрий Сапрыкин, информирует РИА Новости .

Ранее управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ по Москве направило «Аэрофлоту» предписание из-за нарушения перевозчиком закона о закупках. По данным ведомства, предприятие провело конкурс на создание уникальных видеоматериалов для размещения в социальных сетях в РФ и за рубежом на общую сумму в 58,8 млн руб, говорится на сайте УФАС, писал News.ru.