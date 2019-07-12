https://static.news.ru/photo/9239157c-a48b-11e9-8a12-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Малиновский Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Заявление об отставке в связи с выходом на пенсию заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского обсудят на ближайшем заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

В Совет Федерации поступили документы об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского в связи с выходом на пенсию. Обсудим этот вопрос на ближайшем заседании комитета, — сообщил ТАСС глава комитета Андрей Клишас.

67-летний Малиновский был назначен заместителем генпрокурора в 2006 году, он курировал Центральный федеральный округ, а затем — Сибирский федеральный округ.

Как писал News.ru, Владимир Малиновский был экстренно госпитализирован 19 марта после того, как упал при выходе из служебного автомобиля. Инцидент произошёл, когда замгенпрокурора РФ приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры. Чиновник пришёл в себя 22 марта, он находится в больнице под наблюдением врачей.