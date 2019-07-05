https://static.news.ru/photo/92a960f0-9f3d-11e9-b061-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Компания «Круст», выигравшая тендер на производство оборудования для инвалидов по слуху и зрению, изготавливает малопригодные для эксплуатации аппараты. Об этом заявил гендиректор Европейского союза слепоглухих Сергей Флейтин.

Формально состава преступления нет. Есть техническое задание (ТЗ), которому это устройство соответствует. Другое дело, что это ТЗ очень слабое. В нём пишется наличие чего-то, и это что-то есть. Вот представьте, что вы госприёмка и принимаете автомобиль. В нём тормоз, положенный по ТЗ, в наличии, но при этом тормозит с ним автомобиль или нет, вас не интересует, — цитирует Флейтина « МБХ Медиа ».

По его словам, «Круст» не первый год на рынке, но работает эта компания «на тупое выполнение ТЗ».

У них был как-то продукт, где требовался синтезатор речи. Они сделали такой синтезатор, что синтез представлял собой склейку из фрагментов букв и слов. В результате использования получалось какое-то бульканье. Слушать это было нельзя, — продолжил собеседник издания.

Флейтин подчеркнул, что поставленное оборудование, как объясняли поставщики, соответствует ГОСТу, но «как с этим работать конечному пользователю, им было наплевать».

Нынешняя ситуация с аппаратами такая же — оборудование есть, но, как уверяет глава Европейского союза слепоглухих, пользоваться им невозможно.

Как писал News.ru, амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы в январе были включены в перечень медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по программе государственных гарантий.