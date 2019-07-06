https://static.news.ru/photo/7acc5564-9fdd-11e9-b4c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников проводили в последний путь. В Санкт-Петербурге завершились похороны 14 моряков.

Церемония прошла на Серафимовском кладбище. Могилы подводников находятся рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск». Тела моряков привезли в сопровождении машин ГИБДД. У главного входа выставили оцепление. Несмотря на это, кладбище на время похорон не закрывалось, отмечает РИА Новости .

После погребения прозвучал тройной залп почётного караула.

ЧП произошло 1 июля. В результате пожара на станции погибли 14 подводников. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа. Официально причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Ранее News.ru писал, что проститься с моряками-подводниками пришли сотни человек. В их числе исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, представители заксобрания и правительства города, главком ВМФ Николай Евменков и замминистра обороны Андрей Картаполов.