Закрытая начальная школа во Владивостоке вновь заработает

Закрытая шесть лет назад начальная школа может снова заработать в закрытой зоне Владивостока. О ситуации с учебным заведением стало известно во время большой пресс-конференции Владимира Путина.
Сейчас в здании бывшей СОШ № 55 на улице Снеговая размещается Центр подготовки населения по нескольким видам спорта: карате, бокс, рукопашный бой и стрельба. После проверки здания глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что на объекте проведут капитальный ремонт.
«Необходимо заказать эскизный проект, сделать капитальный ремонт помещений, чтобы школа была готова к следующему сезону. Спортивные секции можно оставить, введем в штат тренеров и сделаем им доплату. После школьных занятий здесь могут тренироваться спортсмены», — сказал чиновник.
Ранее News.ru сообщал об открытии в 2019 году в Москве самой большой школы в России. Она рассчитана на 2500 мест и находится на территории бывшего завода ЗИЛ. Здание оснастили сенсорными панелями, как в торговых центрах, чтобы учащиеся могли ориентироваться. Столовая будет состоять из двух раздельных залов — на 450 мест для школьников начальных классов и на 800 мест для старшеклассников, питание организуют в две смены.