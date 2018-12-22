Закрытая начальная школа во Владивостоке вновь заработает

https://news.ru/storage/news/74eec37e491d223754e80ffe813c6d93/4ee28502-f6b2-4ec9-9e66-98b15bbfbacc_850.jpg Vladimir Melnikov/Global Look Press

Закрытая шесть лет назад начальная школа может снова заработать в закрытой зоне Владивостока. О ситуации с учебным заведением стало известно во время большой пресс-конференции Владимира Путина.

Сейчас в здании бывшей СОШ № 55 на улице Снеговая размещается Центр подготовки населения по нескольким видам спорта: карате, бокс, рукопашный бой и стрельба. После проверки здания глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что на объекте проведут капитальный ремонт.

«Необходимо заказать эскизный проект, сделать капитальный ремонт помещений, чтобы школа была готова к следующему сезону. Спортивные секции можно оставить, введем в штат тренеров и сделаем им доплату. После школьных занятий здесь могут тренироваться спортсмены», — сказал чиновник.

Ранее News.ru сообщал об открытии в 2019 году в Москве самой большой школы в России. Она рассчитана на 2500 мест и находится на территории бывшего завода ЗИЛ. Здание оснастили сенсорными панелями, как в торговых центрах, чтобы учащиеся могли ориентироваться. Столовая будет состоять из двух раздельных залов — на 450 мест для школьников начальных классов и на 800 мест для старшеклассников, питание организуют в две смены.