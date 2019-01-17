Поправки о соцсетях и военных не поступали в Госдуму

https://news.ru/storage/news/3fb10a74333b287809ff270fb825394c/ad79fd21-4b9e-4e63-be76-448484ccc91b_850.jpg vk.com/mil

Комитет по обороне Госдумы не получал от Минобороны поправок об ограничении использования социальных сетей военными, сообщил его глава Владимир Шаманов.

По его словам, информация, которая ранее появилась в ряде СМИ, не соответствует действительности.

«Не могу комментировать. Будет поступление, будем комментировать. Факт отсутствует», — отметил он в комментарии РИА Новости.

Сообщение о том, что Минобороны подготовило и внесло ко второму чтению проекта закона об изменении ФЗ «О статусе военнослужащих» поправки, подразумевающие запрет на использования соцсетей военнослужащими, которые ушли в запас, опубликовали «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее News.ru писал, что российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал инициативу о запрете пользоваться соцсетями. Он должен распространяться только на отдельную категорию военных. По мнению сенатора, солдатам-срочникам, проходившим службу в качестве водителей или стрелков, можно по этому поводу не переживать, поскольку к секретным сведениям их не допускают.