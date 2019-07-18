https://static.news.ru/photo/53d2bc68-a934-11e9-a990-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, в котором предлагают придать особый статус договору об опеке или попечительстве.

В разработке документа участвовали Ярослав Нилов, Антон Морозов, Александр Курдюмов и Сергей Натаров. Они отметили, что на практике вознаграждение по такому договору приравнивается к зарплате, с него выплачиваются страховые взносы на обязательно пенсионное страхование. Кроме того, пенсионеры, получающие выплаты за опеку или попечительство, теряют право на индексацию пенсий.

Авторы проекта предлагают не приравнивать опекунов и попечителей к лицам, которые осуществляют деятельность по гражданско-правовому договору для получения дохода. Получаемые ими выплаты, по мнению депутатов, следует считать не зарплатой, а мерой социальной поддержки для воспитания несовершеннолетних, сообщает « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что в Госдуме обсуждается законопроект о создании реестра лиц, которые ранее были в судебном порядке лишены родительских прав или возможностей усыновления, а также отстранены от обязанностей опекуна или попечителя.