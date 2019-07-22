https://static.news.ru/photo/ca214bce-ac58-11e9-a4c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается проводить общероссийскую минуту молчания в День памяти и скорби 22 июня.

Законопроектом предлагается установить в памятную дату — в День памяти и скорби — ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания, — сообщает ТАСС.

Депутаты также предложили публиковать в интернете фамилии погибших в годы ВОВ, найденных в ходе поисковой работы. Сейчас только в СМИ разрешена публикация таких данных.

Как писал News.ru, Яровая считает, что единая минута молчания в 12:15, в то время, когда было сделано заявление о нападении, напомнит другим странам о стойкости России и её победе в войне. Зампредседателя ГД добавила, что это станет фактором «воспитания и памяти, и преемственности, которая тоже имеет непреходящее значение». По её словам, в настоящее время фиксируются попытки девальвировать 22 июня.