Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект нормативного акта, запрещающий изымать жильё у добросовестных приобретателей.

Документ инициирован правительством и содержит поправки в ст. 302 Гражданского кодекса РФ. Его авторы отмечают, что сейчас законодательство допускает возможность истребования имущества у добросовестных покупателей. В том числе когда оно куплено у мошенников, не обладавших правом его отчуждения. Принятие закона позволит избежать ситуаций, при которых приобретатели могут лишиться жилья, принадлежащего им на праве собственности, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что Госдума приняла закон, который сокращает с пяти до трёх лет минимальный срок владения единственным жильём, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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