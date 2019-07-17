https://static.news.ru/photo/5a788f5c-a86c-11e9-a317-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект нормативного акта, запрещающий изымать жильё у добросовестных приобретателей.

Документ инициирован правительством и содержит поправки в ст. 302 Гражданского кодекса РФ. Его авторы отмечают, что сейчас законодательство допускает возможность истребования имущества у добросовестных покупателей. В том числе когда оно куплено у мошенников, не обладавших правом его отчуждения. Принятие закона позволит избежать ситуаций, при которых приобретатели могут лишиться жилья, принадлежащего им на праве собственности, сообщает АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что Госдума приняла закон, который сокращает с пяти до трёх лет минимальный срок владения единственным жильём, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).