Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий вернуть в аэропорты специальные места для курения.
Руководитель партии «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал, что инициатива предусматривает разрешение на установку специальных комнат в воздушных гаванях. Помещения будут оборудованы мощной вентиляцией, что позволяет оградить некурящих от табачного дыма.
Это закон о чистом воздухе, — передаёт его слова РИА Новости.
Документ был внесён в парламент в 2017 году Сергеем Боярским.
Как сообщал News.ru, в декабре 2018 года комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал принять в первом чтении проект закона, разрешающий посетителям аэропортов курить в специально отведённых местах. В январе комитет Совета Федерации по социальной политике дал отрицательное заключение на законопроект. Идею также не поддержали в Минтрансе.