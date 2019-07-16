https://static.news.ru/photo/71eff3f0-a7c7-11e9-b436-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий вернуть в аэропорты специальные места для курения.

Руководитель партии «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал, что инициатива предусматривает разрешение на установку специальных комнат в воздушных гаванях. Помещения будут оборудованы мощной вентиляцией, что позволяет оградить некурящих от табачного дыма.

Это закон о чистом воздухе, — передаёт его слова РИА Новости .

Документ был внесён в парламент в 2017 году Сергеем Боярским.

Как сообщал News.ru, в декабре 2018 года комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал принять в первом чтении проект закона, разрешающий посетителям аэропортов курить в специально отведённых местах. В январе комитет Совета Федерации по социальной политике дал отрицательное заключение на законопроект. Идею также не поддержали в Минтрансе.