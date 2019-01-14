Законопроект о системах газовой безопасности внесли в ГД

https://news.ru/storage/news/6cb9542d9a1ce08249127d67d428a68f/ee4d9e7f-e31d-450c-9287-e6104f74962d_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Проект закона об установке автоматизированной системы контроля за обеспечением газовой безопасности за счёт фондов капитального ремонта внесли в Госдуму.

Согласно документу, размещённому в базе обеспечения законодательной деятельности, предлагается дополнить часть 1 статьи 166 Жилищного кодекса соответствующим пунктом под номером семь.

Данная статья определяет перечень услуг по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые оказываются за счёт средств фонда.

Ранее News.ru писал, что комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готовит поправки в законодательство, предусматривающие установку газовых плит с автоматическим отключением при утечке в домах, где прошёл капитальный ремонт. Инициатива поступила от председателя думского комитета Галины Хованской для профилактики взрывов газа в многоквартирных домах.