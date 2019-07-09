https://static.news.ru/photo/db37266a-a260-11e9-9ffc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Новую редакцию законопроекта, регулирующего работу фитнес-центров в России, Госдума приняла в первом чтении.

Её инициаторами выступили глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв и его коллеги — Дмитрий Пирог и Рима Баталова. Проект был внесён на рассмотрение Госдумы в апреле 2019 года.

Согласно ему, фитнес центры будут обязаны обеспечивать своих работников дополнительным профессиональным образованием и проводить независимую оценку их квалификации. На пленарном заседании Дегтярёв заявил, что таким образом фитнес-индустрия возвращается «в поле зрения государства», а профессионализм тренеров наконец-то встаёт на повестку дня, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что депутаты Госдумы РФ планируют подготовить законопроект, обязывающий работодателей оплачивать своим сотрудникам занятия фитнесом, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв.