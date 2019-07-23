https://static.news.ru/photo/e70197ec-ad63-11e9-b44d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект, ужесточающий алкогольное законодательство, внесён в Госдуму. В нём предлагается наделить регионы полномочиями увеличивать с 18 лет до 21 года возраст продажи алкоголя.

Документ размещён в электронной базе данных Госдумы. По мнению его автора, депутата из Чечни Шамсаила Саралиева («Единая Россия»), увеличение допустимого возраста для приобретения спиртосодержащей продукции поможет избежать алкоголизации молодёжи.

Как писал News.ru, законопроект о разрешении розничной продажи пива на стадионах во время спортивных мероприятий в РФ внесли на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищёв. В пояснительной записке парламентарии отмечают, что идея законопроекта основана на международной практике. По их мнению, продажа напитков из ячменного солода и хмеля официально разрешена почти во всех европейских странах — в Германии, Ирландии, Венгрии, Бельгии, Швейцарии и даже в Чехословакии (которая перестала существовать в 1993 году).