https://static.news.ru/photo/933b436e-90e0-11e9-add2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дмитрий Киселев/News.ru

В Госдуме отозвали законопроект, согласно которому предлагалось наделить банки и другие финансовые учреждения правом получать от операторов сотовой связи информацию о статусе обслуживания абонентов.

По словам авторов законопроекта, сенатора Людмилы Боковой и депутата Николая Панкова, принятие закона было нужно для противодействия мошенникам на финансовом рынке, передаёт « Интерфакс ».

В первую очередь предлагалось установить обязанность сотовых компаний уведомлять кредитные организации о таких действиях, как замена сим-карт, приостановление оказания услуг, включение или выключение переадресации.

Документ получил отрицательный отзыв думского комитета по финансовому рынку, так как механизм проверки сведений об абонентах, по мнению депутатов, неэффективен.

Ранее, как писал News.ru, МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 договорились совместно развивать сеть 5G.