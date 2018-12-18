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Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение

Anton Belitsky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект об ограничении участия иностранцев в новостных агрегаторах, работающих в РФ. Доля капитала иностранных акционеров в компаниях, согласно проекту закона, не должна превышать 20%.

Инициатива предполагает ограничения только для тех агрегаторов, которые входят в реестр Роскомнадзора. Сейчас в нём содержится четыре портала: «Рамблер/новости», «Яндекс.Новости», «Mail Новости» и СМИ2. Сервис от Google в перечень не входит, так как количество его посетителей в сутки не достигает миллиона.

Также депутаты предлагают установить запрет на владение агрегаторами для иностранных государств, международных организаций, юридических лиц других стран (и России, если в компании есть доля иностранного капитала), граждан других стран (даже если у них есть российское гражданство) и людей без гражданства, сообщается на сайте нижней палаты.

Как сообщал News.ru, депутаты от «Единой России» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает долю иностранных владельцев новостных агрегаторов. Согласно документу, она не может превышать 20%. Такое решение, по мнению авторов проекта, предотвратит «угрозу общественному порядку России».


#госдума #законопроект #агрегаторы
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